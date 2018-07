Fietsrally steunt goeie doelen 12 juli 2018

Garage Peugeot-Vandecasteele in de Kuurnsesteenweg in Kortrijk vormt het kloppend hart van de fietrally Peugeot-Classics Vandecasteele. Het event steunt enkele nog te bepalen goeie doelen. In 2017 werd 12.000 euro geschonken. Je kiest tussen 25, 50, 65, 93, 108, 128 en (enkel op zaterdag) 153 kilometer. Inschrijven op zaterdag 14 en zondag 15 juli kan vanaf 6.30 uur in de garage. Er is nadien animatie met zaterdag een optreden van Gino Kesteloot & Friends. Er zijn gratis fietsbewaking, belegde boterhammen, douches, kleedkamers voor dames, hulp bij pech, parking en permanentie van het Rode Kruis voorzien. Deelnemers maken kans op een racefiets Canondale van 4.000 euro. Info: www.peugeotclassicvandecasteele.be. (LPS)