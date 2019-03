Fietsersbond feliciteert fietsers aan Don Bosco Peter Lanssens

21 maart 2019

12u15 0 Kortrijk Ruim 170 teams beloonden op donderdag 21 maart tijdens de ochtendspits fietsers met een applaus, in ons land. De Fietsersbond moedigt met de Applausdag aan de start van de lente mensen aan die dagelijks de fiets nemen voor woon-werkverkeer, naar school en naar de winkel. De Fietsersbond trok in Kortrijk met een delegatie naar de ingang van het Don Boscocollege.

Waar ze van 7.45 tot 8.30 uur met applaus en belgerinkel van zich lieten horen. De Nationale Applausdag voor fietsers was aan een zesde jaargang toe. De Applausdag startte jaren geleden in Mechelen. Na tientallen Mechelse edities ging het fietsapplaus in 2014 nationaal. Het concept blijft aan populariteit winnen, in zijn positieve eenvoud. Nadat er vorig jaar 135 teams applaudisseerden, is deze keer de kaap van 170 teams gerond.