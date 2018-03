Fietsers van De Levensboom krijgen applaus 22 maart 2018

De ochtend begon voor de fietsende ouders en leerlingen van De Levensboom met een welverdiend applaus gisteren. Ze reden ook een erehaag voorbij aan de school in de Bruyningstraat. De Fietsersbond nam het initiatief in het kader van de nationale applausdag voor fietsers omdat de school moeite doet om iedereen op de fiets te krijgen. Fietsen zit in de lift in Kortrijk. 84 procent van alle Kortrijkzanen heeft een fiets, 7 procent meer dan in 2011. Zo blijkt uit de stadsmonitor, de driejaarlijkse bevraging. 32 procent gebruikt de fiets om naar school te gaan. Dat is 3 procent meer dan in 2011.





(LPS)