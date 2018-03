Fietser terecht voor verkeersagressie 02 maart 2018

02u51 0

Een 34-jarige gefrustreerde fietser uit Kortrijk riskeert voor de rechtbank drie maanden cel en een boete. Op 1 september vorig jaar kreeg hij het aan de stok met de eigenaar van een wagen die verkeerd geparkeerd stond. Ter hoogte van café De Tramstatie in de Tombroekstraat gaf Phil V. een klap op het verkeerd geparkeerde voertuig. Dat zinde de auto-eigenaar niet. Hij sprong in zijn wagen en ging nog even naast de fietser rijden om verhaal te halen. Dat zorgde ervoor dat Phil V. volledig door het lint ging. Hij kneep zijn remmen dicht, gooide zijn fiets langs de kant en ging met een fietsslot de wagen te lijf. De automobilist zelf kreeg vuistslagen en schoppen te verduren. Door vorige veroordelingen kan Phil V. niet meer op een voorwaardelijke straf rekenen. Hij vroeg de rechter een werkstraf te mogen uitvoeren. Vonnis op 26 maart. (LSI)