Fietser gewond 27 februari 2018

Bij een ongeval in de Minister Tack-laan in Kortrijk is gisterenvoormiddag iets over 11 uur fietser Q.H. uit Brugge gewond geraakt. Het kwam tot een botsing met het voertuig van B.W. uit Kortrijk. De fietser werd naar het ziekenhuis overgebracht. (LSI)