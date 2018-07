Fietsendieven gevat dankzij getuige 28 juli 2018

De politie van Kortrijk pakte in de nacht van donderdag op vrijdag drie minderjarigen op die verdacht worden van fietsdiefstallen in de stad. Dat gebeurde rond half drie in de Minister Tacklaan, aan de achterkant van het station. Een alerte getuige had het drietal opgemerkt en de politie gebeld. Toen de verdachte jongeren werden gevat, bleek dat ze al twee fietsen hadden gepikt. De minderjarigen werden voor verder onderzoek meegenomen naar het politiecommissariaat. (VHS)