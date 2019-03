Fietsendief opgepakt dankzij alerte voorbijgangers Alexander Haezebrouck

22 maart 2019

18u08 2

In de Vlamingenstraat in Kortrijk werd in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 1.40 uur een fietsendief op heterdaad betrapt. De jongeman probeerde een fiets te stelen uit een fietsenstalling van een wooncomplex toen enkele voorbijgangers hem betrapten. Toen hij doorhad dat hij betrapt was, zette hij het op een lopen. Een getuige slaagde erin de dief tegen te houden en verwittigde de politie. Toen de agenten ter plaatse kwamen bleek de dief ook nog eens heroïne bij zich te hebben. De dief werd overgebracht naar het commissariaat voor verder onderzoek.