Fietsen voor straatkinderen 15 februari 2018

De vzw Developing Association for Active Volunteers (DAAV) houdt een driedaagse 'fietsen op rollen' in horecazaak De Max! op het Stationsplein. De opbrengst gaat naar de renovatie van een school in Ranchi in het noordoosten van India. De school haalt kinderen van straat en behoedt hen ook voor kinderarbeid. 27 handels- en horecazaken sponsoren het treffen en vaardigen elk een renner af naar De Max!





Het stadsbestuur laat burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) meefietsen op de rollen. De voorrondes - waarbij iedereen 200, 250 en 500 meter fietst - zijn op morgen vanaf 19 uur. De halve finales zijn op zaterdag 17 februari vanaf 18 uur en de finale is voorzien op zondag 18 februari om 17 uur. De toegang is gratis. (LPS)