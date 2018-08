Fietscrèche in vroegere Pizza Hut? SP.A WIL GEBOUW MET STALLINGEN, HERSTELDIENST EN OPLAADPUNTEN PETER LANSSENS

17 augustus 2018

02u32 0 Kortrijk De Kortrijkse meerderheidspartij sp.a wil volgend jaar een fietscrèche - waar je onder andere je tweewieler kan stallen en laten herstellen - in een leegstaand winkelpand inrichten. Er wordt aan de vroegere Pizza Hut op de Grote Markt gedacht. Of ze er komt, hangt van de verkiezingen af.

Schepen Axel Weydts en Vlaams parlementair Tine Soens (beiden sp.a) halen de mosterd in het Nederlandse Utrecht, waar er al zo'n fietscrèche is. Die omvat een fietsenstalling, services zoals kleine herstellingen, kastjes waar je spullen zoals helmen en kledij in opbergt, gratis kinderwagens die je kan gebruiken om de binnenstad te verkennen, oplaadpunten voor elektrische fietsen en het inzetten van fietskoeriers om boodschappen aan huis te brengen. Sp.a gaat voor een leegstaand winkelpand. "Dat huren we op een centrale locatie", vertellen ze. "Mogelijke locaties zijn de gewezen Pizza Hut op de Grote Markt of het vroegere pand van Swarovski-kristallen in de Lange Steenstraat. Of de huur in zo'n centraal pand niet te duur is? Het moet mogelijk zijn om het betaalbaar te houden."





De fietscrèche - met plaats voor zeker 120 fietsen, camerabewaking en eventueel ook security - is volgens Axel Weydts en Tine Soens een meerwaarde in het winkelwandelgebied. "Het kan mensen overtuigen om de auto thuis te laten", vertellen de politici. "En het kan een stimulans zijn voor de omzet van handels- en horecazaken in het stadscentrum. Uit recent onderzoek blijkt dat fietsers trouwe klanten zijn van lokale handelszaken en minstens evenveel uitgeven als automobilisten. Verder blijkt uit analyses van het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko) dat de fietsparkeerdruk in het centrum steeds hoger wordt. Er is nood aan een zichtbare en centrale locatie waar mensen hun fiets handig, veilig en droog parkeren."





Fietsambassade

Bezoekers van de stad die er hun fiets minder dan 24 uur parkeren, betalen niets om de fietscrèche te gebruiken. "En wie in de buurt woont of werkt, kan een betaalbaar abonnement nemen van 5 euro per maand", zeggen Axel Weydts en Tine Soens. "Zo krijgt Kortrijk er meteen ook weer een buurtfietsstalling bij."





Dat blijkt nodig. Buurtbewoners die hun fiets buiten zetten, stellen ondanks de camerabewaking op straat vaak vast hoe hun tweewieler 's nachts omgegooid wordt, een beker met een restje bier op het zadel staat of hoe fietszakken vol zwerfvuil zitten. Er zijn verder plannen om alle dienstverlening rond fietsen samen te brengen in een fietsambassade. Die ambassade kan ook onderdak krijgen in de fietscrèche. Tot slot: sp.a pleit ook voor een fietsparking met 170 plaatsen aan Texture, museum over Leie en vlas.