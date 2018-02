Festival Road Rock bouwt tweedaagse uit 10 februari 2018

Het gratis festival voor aanstormend talent Road Rock wordt een tweedaagse, op vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus op het Schouwburgplein. De interesse voor Road Rock zit in de lift met nu al 114 inschrijvingen. De inschrijvingen lopen tot 13 april. Daarna beslist de jury met als boegbeeld Guy Swinnen (van The Scabs) welke acht groepen op Road Rock optreden. Op het festival worden vervolgens drie winnaars verkozen, die kans maken op een geldprijs tot 3.000 euro. De winnaars van de vorige editie waren Monkey Juice, Mermaid en Solitude Within. Road Rock staat ook garant voor optredens van gevestigde waarden met op vrijdag Michael Schack, die bij bekende Belgische bands drumde, zoals Clouseau, en op zaterdag Zornik. Ook nieuw is dat organisatoren Geert Lefevre, Bart Denauw en Tony Decruyenaere hun festival promoten met een tijdelijk café. De eerste pop-upbar duikt op zondag 20 mei op de Sinksenfeesten in Kortrijk op. (LPS)