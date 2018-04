Festival opent nieuwe zorgkrachtschool GEWEZEN BROUWERIJ VUYLSTEKE WORDT OPEN LEERCENTRUM PETER LANSSENS

21 april 2018

02u53 0 Kortrijk Een festival opende vrijdagnamiddag de Rhizo zorgkrachtschool in de Beheerstraat, vlakbij de kluifrotonde Appel. De bouw duurde twee jaar. De gewezen brouwerij Vuylsteke, ingebed in de nieuwbouw, wordt in 2019 een open leercentrum.

De nieuwbouw kostte 17,5 miljoen euro, via Scholen van Morgen. Die publiek-private samenwerking met onder meer de Vlaamse regering regelt de financiering en het onderhoud. Rhizo huurt 30 jaar en wordt dan eigenaar. "De oude gebouwen die hier vroeger stonden, waren niet langer geschikt. We hebben nu meer ruimte, waardoor de sfeer nog beter is", zeggen communicatieverantwoordelijke Door Grégoir en directeur ASO-TSO Bruno Overbergh. Er zitten al 300 leerlingen van de eerste en tweede graad. Vanaf volgend schooljaar komen daar 400 leerlingen van de derde graad bij, die nu nog in het vroegere Stella Maris in de Sint-Denijsestraat zitten. De nieuwe school omvat onder meer labo's, demonstratieruimtes, huishoudkeukens, een lokaal voor expressie en een lokaal voor plastische opvoeding, een schoolrestaurant en speelplaatsen. Er is ook een sporthal. "Die gaan we buiten de schooluren verhuren", zegt Bruno Overbergh. "Volleybal, mini- en zaalvoetbal, basketbal: het kan hier allemaal. En er zijn ook kleedkamers en douches. Clubs en ploegen, die ruimte zoeken om recreatief te sporten, zijn meer dan welkom. Info opvragen kan door te mailen naar door.gregoir@rhizo.be."





Huis voor senioren

De vroegere brouwerij Vuylsteke in de Beheerstraat zit ingebed in de nieuwbouw. Het beschermde pand wordt gerestaureerd en omgevormd tot een open leercentrum. "De gewezen brouwerij zal ook geschikt zijn voor ontvangsten, recepties, activiteiten zoals lezingen enzomeer", vervolgen Door Grégoir en Bruno Overbergh. "We gaan die ruimte eveneens verhuren." De restauratie start in het najaar en is tegen september 2019 af. Die werken kosten Rhizo 250.000 euro, Erfgoed Vlaanderen 370.000 euro en het agentschap Agion 630.000 euro. De vlakbijgelegen Rhizo-vestiging in de Nolfstraat wordt niet verlaten. "Daar opent tegen oktober een huis waar leerlingen met ouderen in contact komen, om eenzaamheid bij senioren tegen te gaan", vertelt Door Grégoir. "We zijn hier nog afspraken over aan het maken met onze stagepartners en stad en OCMW. Ook in de Nolfstraat opent in de loop van 2019 een simulatielab met de hoogtechnologische pop Susie. Die pop simuleert scenario's van medische problemen, waar leerlingen dan gepast op reageren", aldus Door Grégoir. Tot slot: de secundaire freinetschool 'tvier ruilt volgend schooljaar de Nolstraat in voor een eigen school in de Sint-Denijsestraat, waar definitief een einde komt aan het vroegere Stella Maris.