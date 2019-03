Festival Mutse palmt volks Halenplein in Peter Lanssens

25 maart 2019

18u17 0 Kortrijk Het festival Mutse palmt op zaterdag 30 maart het Halenplein in Kortrijk in. Het initiatief van Louis Sabbe, Dries Vantomme, Jakob Dhaene en Louis Heffinck is meteen ook het eerste openluchtfestival van het jaar in de regio. Het kan wel zijn dat je je ‘mutse’ mee moet brengen omdat het met de prille lente nog koud kan zijn. Wat de ludieke naam van het festival meteen ook verklaart.

Mutse zag vorig jaar het levenslicht, in en rond horecazaak Pand.A op het Conservatoriumplein. De opkomst was fraai, met 300 bezoekers. Het terrein van Pand.A is deze keer niet vrij, maar het alternatief op het Halenplein is even goed. Waar de mensen ook binnen en buiten kunnen, want er wordt met Café Korba samengewerkt, op het plein. De organisatoren verwachten 400 bezoekers. Mutse krijgt sponsoring van lokale handelaars. Het belooft een volksfeest te worden, want het Halenplein nabij park De Blauwe Poort staat bekend als een warme buurt.

Afterparty met dj 2kg hoofdvlees

Het festival stopt buiten om middernacht om buren die willen slapen, niet te lang te storen. De line-up is fraai met Naft, Beaufor, Ho-ver, Danny Blue and The Old Socks, Bonnes muziekcarrousel, Bluebird, Fheeta & The WestFrontBand en M’nB’s. De inkom is 10 euro in voorverkoop en 15 euro aan de deur. Wie een speciale ‘Mutse’ muts wil, kan die tijdens voorverkoop-acties en op het terrein zelf winnen. Dj 2kg hoofdvlees verzorgt de afterparty, vanaf middernacht in Café Korba. Info staat op de Facebookpagina van Festival Mutse.