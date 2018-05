Festival Lux lokt 4.000 bezoekers 15 mei 2018

02u59 0

Kortrijk is een nieuw festival rijker, in deelgemeente Rollegem. Lux lokte er zaterdag zo'n 4.000 bezoekers.





Het gratis toegankelijke festival op Rollegemplaats prikkelde de zintuigen met naast aandacht voor muziek, comedy, foodtrucks en kinderpret bijvoorbeeld ook leuke animatie zoals een barbier, een massagestand en een vuur- en lichtspektakel. Lux werkt dankzij sponsoring en steun van de stad Kortrijk met een fraai budget van 40.000 euro. De winst gaat naar een goed doel. Dit jaar is dat het centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) Don Bosco in Kortrijk. "Iedere deelgemeente moet zijn eigen festival hebben, qua omvang en uitstraling te vergelijken met de Tinekesfeesten in Heule", zegt woordvoerder Henri Vanneste, die leerkracht is in de vrije basisschool Sint-Theresia in Rollegem. "We slagen er in om Lux te organiseren dankzij de inzet van 150 vrijwilligers en de goeie band bij de kerngroep van negen mensen. Het idee voor Lux kwam er nadat een papa mij aan de schoolpoort aansprak. Over het feit dat Rollegem nood heeft aan een festival. Rollegem heeft al de jaarlijkse Rollofeesten. Maar Rollegem heeft nood aan meer, want het dorp kent dankzij de bouw van nieuwe wijken een instroom van nieuwe en jonge bewoners. Daar proberen we met Lux op in te spelen. Het was onze tweede editie." (LPS)