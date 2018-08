Festival in A.A.P. 11 augustus 2018

02u30 0

Het fabriekspand van A.A.P. (Atypisch Atelier Publiek) in de Spinnerijstraat vormt vandaag vanaf 15 uur het decor voor het Bolwerk Underground Festival. Het festival wordt door Jongbloed, de jongerenwerking van vzw Bolwerk, georganiseerd. Het festival is gratis en geeft onbekende artiesten een kans. Bezoekers kunnen er ook een expo van bandfotograaf Ky Lacombe bewonderen. Jeugdhuis Jakkedoe zorgt voor fraaie visuele effecten op het festival. Er is zelfs aan veganisten gedacht, met een veganistische croque-monsieur.





(LPS)