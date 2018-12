Feestje viert 1 miljoen fietsers in 2018 in Budastraat Peter Lanssens

19 december 2018

15u19 0 Kortrijk Dinsdagavond laat is de 1 miljoenste fietser gepasseerd in de Budastraat in 2018, waar sinds eind september 2015 de eerste fietsstraat van Kortrijk is. Dat werd deze middag met een fietsparty gevierd.

Er staat sinds 27 september 2017 een telpaal in de Budastraat. “We mikten bij de installatie van de telpaal op 750.000 fietsers. Het overtreft dus al onze verwachtingen”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Het totaal aantal fietsers sinds de installatie is 1.219.518. De topdag was op autovrije zondag, met 6.146 fietsers. Ik ben daar heel blij mee. Het gemiddelde per dag is 2.842 fietsers. De beste maand was juni 2018, met 106.544 fietsers. En we hadden vijf maanden waar we boven de honderdduizend gingen: in mei, juni, juli, september en oktober. Er is een duidelijk verschil tussen weekdagen en weekends. Weekdagen scoren hoger. En zaterdagen beter dan zondagen. Er is dus veel woon-werk en/of woon-fiets verkeer in de Budastraat, terwijl er op zaterdagen wat meer shoppers passeren”, aldus een tevreden schepen Axel Weydts.