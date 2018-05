Faroek op zoek naar overvaller Station Shop 18 mei 2018

02u38 0 Kortrijk De politie van de zone Vlas heeft de hulp van het opsporingsprogramma Faroek Live ingeschakeld om de jongeman op te sporen die een gewapende overval hield op de Station Shop in Kortrijk.

Op 22 februari stapte een jongeman met donkere huidskleur en donkerblauwe winterjas met bontkraag rond 16 uur de winkel in de Tolstraat, aan de overkant van de bushaltes van het station, binnen.





Hij stopte een fles whisky in zijn rugzak en ging naar de toog. Daar vroeg hij nog een kleine fles whisky en twee pakjes sigaretten. Hij sprak daarbij niet, maar wees de producten aan. Toen uitbaatster Kavita wilde afrekenen, haalde de jongeman plots een mes uit zijn rugzak en bedreigde haar. Met de spullen op de toonbank ging hij aan de haal, waarop hij wegvluchtte met een fiets.





Tips

Analyse van de camerabeelden in de stationsbuurt maakte duidelijk dat de overvaller voordien al twee uur te voet en met zijn fiets in de Kortrijkse binnenstad rond hing. Hij werd daarbij gefilmd door de camera's in de stad. De jongeman heeft kort zwart haar en is zo'n 1,80 meter groot.





Wie hem herkent of andere bruikbare tips heeft, kan terecht op het gratis telefoonnummer 0800/30.300 of via mail op opsporingen@police.belgium.eu. Er liepen na de uitzending op VTM dinsdag al drie tips binnen. Na de overval beperkten de uitbaters de avondlijke openingsuren. (LSI)