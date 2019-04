Familiezorg diplomeert tien zorgkundigen Peter Lanssens

01 april 2019

16u27 0 Kortrijk Tien pas afgestudeerde verzorgenden-zorgkundigen kunnen vanaf vandaag professioneel aan de slag in de thuiszorg of residentiële sector. Ze kregen hun diploma na afloop van een intensief studie- en stagejaar aan het Opleidingscentrum Familiezorg West-Vlaanderen, met afdeling in de Heilige Geeststraat 11 in Kortrijk.

De volgende opleiding start in september in Brugge. De opleiding is gratis voor werkzoekenden, verloopt in samenwerking met de VDAB, duurt ruim een jaar en omvat een combinatie van theorie- en praktijklessen en stages in eigen regio. Er komen ook infomomenten aan. Het volgende in Kortrijk is op donderdag 9 mei, om 13.30 uur. Wie interesse heeft in een opleiding en een loopbaan in de zorg, het is een knelpuntenberoep, is altijd welkom. Info: www.familiezorg-wvl.be of tel. 056/20.15.48.