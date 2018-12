Fakkeltocht verdedigt mensenrechten Peter Lanssens

04 december 2018

10u44 0 Kortrijk Vrijzinnige organisaties en Amnesty International houden op zaterdag 8 december een fakkeltocht in Kortrijk. Mensenrechten worden nog steeds vaak geschonden, ondanks de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

“Het is niet allemaal ver van ons bed met excessen in oorlogsgebieden en onder autoritaire regimes, het gaat ook over mensenrechten hier bij ons”, zegt Erik Verbeurgt, medewerker van het vrijzinnig centrum Mozaïek. “Denken we maar aan het recht om mens te zijn in een samenleving waar rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid centraal staan, het recht op een behoorlijke levensstandaard en sociale voorzieningen, het recht op gratis onderwijs, het recht op onpartijdige rechtspraak en het recht op een schoon milieu. Mensenrechten moeten meer dan ooit met passie verdedigd worden. Want ngo’s, journalisten en academici die correct rapporteren, worden steeds vaker onterecht afgeschilderd als wereldvreemde snuiters met een geniepige agenda”, aldus Verbeurgt.

Vredesvuur

De fakkeltocht start om 20 uur vanuit het vrijzinnig centrum in de Overleiestraat 15a en eindigt aan de open vuurplaats op Kortrijk Weide, nabij het Nelson Mandelaplein. Directeur Wies De Graeve van Amnesty International en voorzitter Bernard Decock van begeleidingsgroep huisvandeMens Kortrijk brengen er een vredesboodschap. Deelnemers kunnen er zich verwarmen aan een vredesvuur en krijgen een hotdog en soepje. Er is ook livemuziek en dans. Vooraf, vanaf 18 uur, kan je in het Mozaïekcafé op Overleie al deelnemen aan een ‘schrijf-ze-vrij-actie’. Muzikant Guido Desimpelaere zorgt daar voor sfeervolle jazz en wereldmuziek. Kinderen knutselen een lichtbron om mee te nemen op de fakkeltocht. Deelnemen is gratis. Wie wil, kan voor 5 euro een fakkel kopen. De opbrengst is voor Amnesty International. Inschrijven en info: www.vcmozaiek.be.