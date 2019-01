Faillissementen dalen licht in 2018 in Kortrijk Peter Lanssens

08 januari 2019

11u25 1 Kortrijk Het aantal faillissementen daalde licht in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk in 2018, in vergelijking met 2017. Er waren 301 falingen, twee minder dan in 2017 (-0,66 procent). Het aantal falingen daalt zo voor het tweede jaar (306 in 2016) op rij in Kortrijk. Dat toont de ‘Barometer Faillissementen’ aan, van handelsinformatiekantoor en kredietinformatieverlener Graydon.

Ook positief is dat Kortrijk en Ieper ingaan tegen de stijgende tendens van het aantal faillissementen in West-Vlaanderen in 2018 (+8,90 procent: van 809 naar 881). Zo steeg het aantal falingen fors in Brugge (+17,60 procent: van 233 in 2017 naar 274 in 2018) en Oostende (+21,54 procent: van 130 in 2017 naar 158 in 2018). Opvallend: vooral bouwbedrijven, kleinhandelszaken en horecazaken gaan over de kop. De tendens in Vlaanderen in zijn geheel is over het algemeen wel (veel) beter dan de cijfers in onze provincie en Kortrijk. Er is in Vlaanderen in 2018 namelijk een daling van 6 procent tegenover 2017.