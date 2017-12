F.C. De Kampioenen ontmoeten fans in Ring Shopping 02u40 1 Henk Deleu Acteurs Loes Van den Heuvel (Carmen), An Swartenbroeckx (Bieke) en Herman Verbruggen (Marcske) begroeten hun massa fans.

Een kleine 2.000 fans trokken gisteren naar het Ring Shopping in Kortrijk voor een ontmoeting met acteurs Loes Van den Heuvel, An Swartenbroeckx en Herman Verbruggen.





De drie 'kampioenen', die respectievelijk de rol van Carmen, Bieke en Markske spelen in F.C. De Kampioenen, kwamen er de nieuwe F.C. De Kampioenen-film 'Forever' promoten. "Het was een echte stormloop", zegt Charlotte Tahon, Marketing Coördinator bij Ring Shopping.





"Toen we de opkomst zagen bij de start van de meet & greet, hebben we beslist om het 'signeren' te schrappen, zodat iedereen in de rij toch de kans zou krijgen om op zijn minst op de foto te kunnen met hun idolen. De acteurs maakten nu en dan ook tijd voor een babbel, heel kort. F.C. De Kampioenen zijn heel populair, bij jong en oud, en dat hebben we dus ook gemerkt hier in het shopping centrum." (JME)





Henk Deleu