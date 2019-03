Extra waakzaamheid aan moskee na aanslagen in Nieuw-Zeeland Alexander Haezebrouck

23 maart 2019

12u42 0 Kortrijk Aan de Atakwamoskee in Kortrijk houdt de politie na de aanslagen in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland een extra oogje in het zeil. Tijdens het vrijdaggebed is er een verhoogde waakzaamheid en is een politiepatrouille in de buurt.

Na de aanslagen in Nieuw-Zeeland waarbij vijftig moslims om het leven kwamen, voelen ook moslims in Kortrijk zich niet meer veilig als ze naar de moskee gaan. In samenspraak met de stad Kortrijk is beslist om minstens een maand lang extra veiligheidsmaatregelen te nemen in en rond moskeeën. Tijdens het vrijdaggebed staat bij de moskee in de Stasegemstraat telkens een politiepatrouille paraat om onheil te voorkomen. Na één maand zal de situatie geëvalueerd worden om te bekijken of de verhoogde waakzaamheid nog steeds nodig is. Die verhoogde waakzaamheid geldt ook bij moskeeën in Brussel, Oostende en Gent.