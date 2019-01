Extra snelheidscontroles? Geen vuile wagens in het centrum? GAS-boetes van 55 euro voor kauwgom of peuk op de grond? De Kortrijkzaan beslist zelf in 2019! Peter Lanssens

01 januari 2019

17u05 0 Kortrijk 2019 start met De Grote Bevraging in Kortrijk en deelgemeenten. De 76.833 inwoners beslissen zélf over thema’s zoals GAS-boetes voor het gooien van een sigarettenpeuk of kauwgom op de grond, het weren van vervuilend verkeer uit de centra en extra snelheidscontroles om de verkeersveiligheid te verhogen.

Team Burgemeester, sp.a en N-VA rammen het ontwerpplan ‘Kortrijk: beste stad van Vlaanderen’ niet door de strot. Alle inwoners krijgen inspraak. “Iedereen schrijft zo mee aan het plan. We hopen op een grote betrokkenheid en een zo breed mogelijke dialoog”, zegt schepen van Bevolking Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). De bewoners beslissen of ze akkoord gaan met vijf stellingen. Voer voor discussie is het al dan niet invoeren van GAS-boetes van 55 euro, voor wie een kauwgom of sigarettenpeuk op de grond gooit. Een andere stelling: al dan niet nog meer gerichte snelheidscontroles, om de verkeersveiligheid te verhogen. “Want we merken dat het vaak de Kortrijkzanen zélf zijn die te snel rijden”, zegt Ruth Vandenberghe.

Lage-emissiezone

Nog eentje: het al dan niet weren van zoveel mogelijk vervuilend verkeer uit de centra van Kortrijk en deelgemeenten, om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo sleutelt het stadsbestuur aan een nieuw mobiliteitsplan. Waar ook de gefaseerde invoering van een lage-emissiezone (LEZ) deel kan van uitmaken, om de meest vervuilende wagens te weren uit de centra. Maar willen de Kortrijkzanen zo’n lage-emissiezone? De meeste inwoners schaarden zich eerder wél al achter het uitrollen van zones met fietsstraten in hartje Kortrijk, Marke, Heule, Heule-Watermolen en Bissegem. Autoverkeer is niet verboden in een fietsstraat, maar fietsers hebben er altijd voorrang en mogen over de hele breedte van de weg rijden. Auto’s mogen geen fietsers inhalen, waardoor de snelheid beperkt blijft tot zowat 20 kilometer per uur.

Middelen naar armoedebestrijding?

Eveneens een opvallende stelling: wel of niet akkoord dat er (nog te bepalen) middelen van de stad naar armoedebestrijding gaan. Zo wil het stadsbestuur bijvoorbeeld als eerste stad in Vlaanderen werk maken van een armoedeplan op maat van ieder gezin, aan de hand van gegevens van Kind & Gezin. “We vinden dat onze gekozen stellingen de thema’s aankaarten die het belangrijkst zijn voor de inwoners”, vervolgt Ruth Vandenberghe. “We houden écht rekening met de mening van de Kortrijkzanen.” Nog een laatste stelling als extraatje: blijft het stadsmagazine op papier of wordt het straks enkel nog digitaal bezorgd?

Doe zelf suggesties

Belangrijk: de Kortrijkzanen mogen ook zélf suggesties doen over wat er nog in het plan ‘Kortrijk: beste stad van Vlaanderen’ kan komen. “We gaan bij iedere suggestie bekijken of er een draagvlak is en of het (financieel) haalbaar is”, verzekert Ruth Vandenberghe. Het startschot voor de online bevraging is op zaterdag 5 januari, vanaf 18.30 uur op de nieuwjaarsdrink voor de bevolking op het Schouwburgplein. Burgemeester Vincent Van Quickenborne zal er oproepen om mee te doen. Wie er zaterdag niet bij kan zijn, kan vanaf zondag 6 januari en tot eind februari deelnemen op www.kortrijk.be. Deelnemen kan ook in het stadhuis en in filialen van de bib en ontmoetings- en wijkcentra in elke buurt.

Kinderen

Ook voorzien: wijk- en buurtwerkers deur-aan-deur laten gaan om alle inwoners zoals ook mensen van vreemde origine inspraak te geven en school-aan-school gaan om ook kinderen aan het woord te laten. Eveneens op de planning: overleg met allerlei verenigingen, meetings in deelgemeenten én een thematische gemeenteraad in februari om oppositiepartijen de kans te geven amendementen in te dienen en zo het ontwerpplan te laten aanpassen. Tot slot: De bevraging omvat wellicht ook een oproep om voor een pool van vrijwilligers in te schrijven. Zo is er een tekort aan gemachtigde opzichters, die kinderen het zebrapad over helpen aan basisscholen. De finale versie van het plan ‘Kortrijk: beste stad van Vlaanderen’ wordt op 11 maart voorgelegd aan de gemeenteraad.

Win gratis gezinsticket zwembad

Wie deelneemt aan de bevraging, maakt kans om op vrijdag 1 maart met het gezin de vip-opening van het nieuwe zwembad op Weide mee te maken. De 25 gekozen gezinnen krijgen elk een gratis gezinsticket van de stad en beheerder Lago.