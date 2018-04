Extra signalisatie op E17 na ongevallen 27 april 2018

Op de E17 van Kortrijk richting Frankrijk komen er extra signalisatieborden die waarschuwen voor de files die ontstaan door wegenwerken net over de grens. Zowel dinsdag als woensdag gebeurden er in de staart van die files zware ongevallen met vrachtwagens. Er viel daarbij zelfs een dode, een Waalse trucker van 28 jaar. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) was door de Fransen niet ingelicht over de wegenwerken die op hun grondgebied gepland waren. Bij files zal er nu een signalisatiewagen ingezet worden die met de staart van de file meerijdt en ervoor waarschuwt. Op het permanente infobord boven de snelweg zullen ook waarschuwingen geprojecteerd worden. (LSI)