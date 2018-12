Extra aandacht naar deelgemeenten en cultuur Ruth Vandenberghe en Axel Ronse staan voor grote uitdaging Peter Lanssens

17 december 2018

16u33 3 Kortrijk Het stadsbestuur van Team Burgemeester, sp.a en N-VA, in 2019-2024 aan zet, wordt een mix van ervaring en vernieuwing. Zo moet Ruth Vandenberghe als nieuwe schepen de deelgemeenten reanimeren. Nog een nieuwe schepen, Axel Ronse, moet het pad effenen voor Kortrijk als Europees cultureel hoofdstad in 2030.

Het verschil met de voorbije zes jaar: N-VA-schepenen An Vandersteene en Rudolf Scherpereel zijn niet herverkozen. Twee nieuwkomers versterken de rangen: Ruth Vandenberghe voor Team Burgemeester (die stadspartij gaat van drie naar vier zitjes in het schepencollege na het winnen van de gemeenteraadsverkiezingen, red.) en Axel Ronse voor N-VA (die van drie naar twee zitjes gaat na de forse terugval, red.).

Goeie klik

Ruth Vandenberghe krijgt met Deelgemeenten een voor Kortrijk nieuwe bevoegdheid. “Dit omvat niet enkel grote al gekende projecten zoals de masterplannen in Bissegem en Aalbeke”, zegt de nieuwe schepen. “Zo zal er meer aandacht gaan naar groen en open ruimte, handel, feesten en fietszones. Ruim de helft van het stadsbudget gaat naar de deelgemeenten. Dan is het goed dat er iemand het overzicht bewaart. Ik heb er veel zin in”, aldus Ruth Vandenberghe. Tweede zaak die opvalt: Vlaams N-VA-parlementair Axel Ronse wil als schepen de bevoegdheid Cultuur extra glans geven. “Zo gaan we nu écht voor een nieuw museum waar 1302 nu nog zit, in het Begijnhofpark, terwijl we van Kortrijk de Culturele Hoofdstad van Europa in 2030 willen maken. Cultuur ligt me. Het zit in de familie. Zo was mijn grootvader een expressionistisch schilder, die Permeke nog kende. De verkiezingen in 2019? N-VA legt die kaarten pas in januari. Mijn focus ligt helemaal op Kortrijk. We hebben een goeie klik, in het nieuwe stadsbestuur. Ik ben zeer tevreden.”

Diversiteit

Eveneens opmerkelijk: burgervader Vincent Van Quickborne neemt de bevoegdheid Diversiteit en Inburgering op zich. Wie tussen de lijnen door leest: dat betekent dat hij met een positieve aanpak zélf weerwerk wil bieden tegen het oprukkende Vlaams Belang. Ook nieuw bij Van Quickenborne is de bevoegdheid Digitale Transformatie (ICT). Zo wil hij het inzetten van onderhoudsrobots laten onderzoeken, zodat de straten in Kortrijk er nog netter bijliggen.

Beste stad van Vlaanderen

Verder opmerkelijk: schepen Bert Herrewyn (sp.a) snijdt met Biodiversiteit een boeiend thema aan. Schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) zet zijn tanden in Economie en Sport. Zo zal hij nagaan hoe het beleid er mee kan voor zorgen dat meer sportploegen in eerste klasse spelen. Schepen Kelly Detavernier (N-VA) heeft dan weer onder meer de taak om van Kortrijk de beste overheidsorganisatie van Vlaanderen te maken. Past allemaal in het plaatje van het nieuw bestuursakkoord ‘Kortrijk – beste stad van Vlaanderen’, dat dinsdag 18 december wordt voorgesteld, met als blikvanger twintig nieuwe projecten voor Kortrijk. “Het gaat sowieso over een ontwerp van bestuursakkoord. De bevolking en allerlei organisaties krijgen vanaf januari eerst nog inspraak over de belangrijke thema’s. Dat zal digitaal gebeuren, maar ook via gerichte huis-aan-huisbezoeken”, verzekert schepen van ‘Kortrijk Spreekt’ Ruth Vandenberghe. “Pas daarna, op basis van al die insteken, leggen we een definitief bestuursakkoord voor. Dat zal eind maart het geval zijn.”

Nieuwe gemeenteraadsvoorzitter

Het stadsbestuur zet ook op ervaring in. Zo specialiseert eerste schepen Wout Maddens (Team Burgemeester) zich verder in Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. Schepen Axel Weydts (sp.a) staat voor Mobiliteit, Openbare Werken en Kortrijk Fietst en Stapt (nieuw). Schepen Philippe De Coene (sp.a) werkt verder aan onder meer Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, blijft voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (OCMW) en krijgt er Onroerend Erdgoed bij. De nieuwe gemeenteraadsvoorzitter is advocate Tiene Castelein (Team Burgemeester). Ze wil een efficiëntere raad.

Negen namen: alle bevoegdheden op een rij

*Vincent Van Quickenborne (45): Veiligheid, Brandweer, Politie, Preventie, Digitale Transformatie, Diversiteit en Inburgering, GAS, Strategische Planning, Coördinatie Stedenbeleid, Externe Relaties en Samenwerking, Eurometropool, Intercommunales en samenwerking met derden, Bestuurszaken, Communicatie, Recht en Protocol.

*Wout Maddens (58): Wonen, Bouwen, Huisvesting, Sociale Huisvesting, Stadsvernieuwingsprojecten, Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid.

*Arne Vandendriessche (35): Ondernemen, Economie, Middenstand, Markten, Braderieën en Foren, Landbouw, Toerisme, Sport, Facility, Energie en Beleef Kortrijk

*Ruth Vandenberghe (45): Bevolking, Burgerzaken, Onthaal en Stadhuis, 1777, Administratieve Vereenvoudiging, Deelgemeenten, Nette Stad, Groenonderhoud, Afvalbeleid, Onderhoud begraafplaatsen, Kortrijk Spreekt, Ontmoetingscentra, Gebiedswerking, Coördinatie Wijkteams en Vrijwilligers.

*Philippe De Coene (58): Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst, Sociale Zaken, Zorg, Armoedebestrijding, Consumenten, Welzijn, Kinderopvang, Senioren, @llemaal digitaal, Sociale economie, Gelijke kansen, Flankerend onderwijsbeleid, Werk en activering en Onroerend erfgoed.

*Bert Herrewyn (39): Biodiversiteit en natuur, Leefmilieu, Milieuvergunningen, Klimaat, Gezonde lucht, Kinderen en jongeren, Mondiaal beleid, Groenbeleid en Dierenwelzijn.

*Axel Weydts (36): Mobiliteit, Openbare Werken, Kortrijk Fietst, Kortrijk Stapt

*Axel Ronse (37): Cultuur, Musea, Bibliotheken, Archief, Buda vzw en Roerend erfgoed

*Kelly Detavernier (39): Financiën, Budget, Personeel, Interne Organisatie, Kerkfabrieken, Jumelages, Onderwijs en Evenementen.