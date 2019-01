Expo van kunstenaar steunt vluchtelingen Peter Lanssens

02 januari 2019

10u23 0 Kortrijk Carlo Herpoel (54) exposeert in café De Heerlijkheid. Zo verzamelde de kunstenaar in het vernietigd vluchtelingenkamp La Grande Synthe in Duinkerke zeil van verlaten tenten. “Ik naaide er symbolistische landschappen mee”, zegt hij. “De opbrengst van deze werken gaat naar mijn vluchtelingenprojecten in Frankrijk, Bosnië en Griekenland en naar mijn vereniging Belgium Aid.”

De Heulenaar ziet zijn kunst als zijn speeltuin. De werken hebben onder meer banden met assemblage en recyclage en zelfs met symbolisme. Ze zijn speels en nostalgisch. Enkele voorbeelden: oude brillenglazen worden spiegelende schalen en schakelaars en tupperwarepotjes worden poppen en figuren uit een droomwereld. Herpoel werkt met materialen zoals plastieken zakken, oud glas en oude apparaten. Hij werkt vandaag vooral met drie stijlvormen: montages met barbiepoppen, montages tot werkende ‘fantasieapparaten’ van onder meer koffiezetmachines, ventilatoren en radio’s in een hedendaagse vertaling van beeldhouwer Panamarenko en ‘shelter-art’. De tentoonstelling in café De Heerlijkheid in de Zeger van Heulestraat 60 loopt van vrijdag 4 januari tot zondag 3 maart. De expo is telkens op donderdag, vrijdag en zondag vanaf 17 uur en op zaterdag vanaf 19 uur open. De vernissage van ‘de kunst van het hergebruiken’ is er op donderdag 3 januari, om 19.30 uur. Een etalage met extra werken is te bewonderen aan het huis van Herpoel zelf, in de Zeger van Heulestraat 7.