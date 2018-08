Expo in Xpo steunt Achtkanter 09 augustus 2018

02u38 0

In de lobby van het Meeting Center van Kortrijk Xpo kan je een opvallende tentoonstelling bezoeken met werken van de Groep Ubuntu x 8K.





Die nieuwe naam vloeit voort uit de fusie van de sociale organisaties Groep Ubuntu en Den Achtkanter, die personen met een (mentale) beperking ondersteunen. De expo omvat niet zomaar kunstwerken, want de cliënten lieten zich inspireren door volgende beurzen die ze in Xpo bezochten: Groomania, Eurodogshow, Spirituele Expo, Interieur en Stoffenspektakel. De cliënten van Ubuntu x 8K werden zo geprikkeld en uitgedaagd in hun atelier. Je kan de kunstwerken aankopen. De opbrengst gaat naar de sociale organisaties.





De expo loopt tot 26 oktober. Meer info: kunstatelier@achtkanter.be of irenewielemaker@kortrijkxpo.com. (LPS)