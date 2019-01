Expo eert Jacques Brel: icoon van Belgische chanson overleed 40 jaar geleden Peter Lanssens

08 januari 2019

10u18 0 Kortrijk Het is 40 jaar geleden dat Jacques Brel (49) overleed. De zanger was het icoon van het Belgische chanson en groeide in de vroege jaren ’60 tot een internationale beroemdheid uit. Er loopt vanaf dinsdag 15 januari een gratis te bezoeken tentoonstelling met ‘Brelmemorabilia’ in De Vonke, tijdens de openingsuren van het ontmoetingscentrum op het Lagaeplein in Heule.

De expo is een aanrader met onder meer tientallen vintage platenhoezen met medewerking van de Kortrijkse bibliotheek en verzamelaar Chris Vandenbroucke. De Kortrijkse fotograaf Dirk De Keyzer toont een kunstige fotoreportage over de hangaar in Zeebrugge waar de Askoy II gerestaureerd wordt. Dat is de zeilboot waarmee Brel in de jaren ’70 naar het eiland Hiva Oa in de Markiezenarchipel in de Stille Oceaan voer. De vzw Save Askoy II van Piet Wittevrongel wil de legendarische boot opnieuw zeewaardig maken. Wittewrongel toont enkele objecten en kunstwerken op de expo, die verband houden met de Askoy II en Brel. De tentoonstelling is tot eind januari te bezoeken. Er is een betalende opening op zaterdag 12 januari in De Vonke, maar die is al uitverkocht. Confrerie de Griffioen, een vereniging die de volkscultuur in stand wil houden en bevorderen, brengt zaterdag met ‘La vie est Brel’ een eerbetoon in het OC. Een hommageconcert door Patrick Riguelle en zijn band, veel mensen kennen hem als zanger en gitarist bij De Laatste Showband, wordt het hoogtepunt van de avond. Kenner Dries Delrue, afkomstig uit Rekkem, brengt de lezing ‘Brel in alle staten’, met ook tekst-, video- en audiofragmenten.