Exotische feestzaal La Cubanita geopend 16 maart 2018

02u41 1 Kortrijk De binnenstad is een nieuwe feestzaal rijker, nu La Bodeguita del Medio, een Cubaanse cocktail- en loungebar, La Cubanita heeft geopend in de Stationsstraat.

De nieuwe feestzaal - onder meer voor trouwfeesten, babyborrels, communies, bedrijfsfeesten, after work party's en seminaries - is een pareltje. "Je waant je niet meer in Kortrijk, het doet eerder aan een exotische bar in Miami in de USA denken", zegt zaakvoerder Joven Deremaux (39). De feestzaal heeft twee etages met op elke verdieping een bar. De bars zijn altijd open. "Ideaal voor wie ouder dan 20 jaar is en een alternatief zoekt voor de uitgaansbuurt nabij het station", vervolgt Joven, die er ook danslessen laat plaatsvinden.





Ook dj-lessen en zwoele feestjes met onder meer latin socamuziek, bachata en motown songs komen eraan. "We hebben een vergunning tot 95 decibel omdat de zaal perfect geïsoleerd is. La Cubanita is wel geen nachtclub. De deuren sluiten altijd om 3 uur 's nachts", aldus Deremaux. De zaal - met ingang via de Cubaanse bar - sluit ook op de Havermarkt aan. Want La Cubanita zit in het pand waar vroeger het Oosters eethuis Lucy Chang en daarvoor het Chess Café zat. De komst van de feestzaal werkt er een jarenlange leegstand weg. Wie feestzaal La Cubanita wil huren, bespreekt de prijs in La Bodeguita del Medio. (LPS)