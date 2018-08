Excuses na werken Rodenburg 21 augustus 2018

Voorbereidende nutswerken voor de aanleg van gescheiden fietspaden op de gewestweg N43, van Marke tot in Aalbeke, zijn niet gelopen zoals het hoort. "Er is een fout geslopen in de communicatie met de stad en omwonenden, die niet tijdig op de hoogte werden gebracht. We verontschuldigen ons", zegt Marijke Rabaut, infrastructuurhoofd van Eandis in de regio Leie-Schelde. Het gaat concreet over sleufwerken in de Vannestes Molenstraat in de wijk Rodenburg in Marke en sleufwerken aan de kant van de Hellestraat in Marke, richting Torkonjestraat (N43). "Ook de signalisatie was gebrekkig. We gaan hierover sowieso in overleg met Eandis, zodat het niet nog eens gebeurt", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). (LPS)