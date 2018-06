Examens uitgesteld voor Suikerfeest 18 juni 2018

02u30 1 Kortrijk Enkele ouders en Vlaams Belang beweren dat er afgelopen vrijdag voor het Suikerfeest examens zijn afgeschaft in de vrije lagere school Sint-Vincentius.

"Wie als moslim het einde van de ramadan vierde vrijdag, was wettig afwezig", zegt directeur Wim Callewaert. "Leerlingen die hierdoor geen examen konden afleggen, halen die maandag of dinsdag in. Dat er toetsen afgeschaft zijn, klopt dus niet. Er zijn er wel uitgesteld, ook voor leerlingen die er wel waren vrijdag, wat geen misdaad is", meent directeur Callewaert.





"Mijn zoon is geen moslim, maar toch had hij door het Suikerfeest vrijdag geen examen", reageert een vader. "Hij moet hierdoor dinsdag een toets inhalen, de dag na de eerste match van de Rode Duivels op het WK. Als de school voor het WK geen uitzondering maakt, dan ook niet voor het Suikerfeest", vindt de vader.





"Te kort door de bocht, je kunt een voetbalmatch niet vergelijken met een wettige feestdag", besluit directeur Callewaert van Sint-Vincentius. "We leven in een multiculturele maatschappij, waar we met open blik naar kijken." (LPS)