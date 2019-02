Ex-Chiroleider voor rechter na aanranding eerbaarheid vier minderjarige Chiromeisjes Alexander Haezebrouck

20 februari 2019

15u52 0 Kortrijk Een 24-jarige ex-Chiroleider riskeert twee jaar celstraf met uitstel voor de aanranding van de eerbaarheid van vier Chiromeisjes in 2012 en 2016. “Ik was amper 13 maar hij gaf me bier en ik moest hem bevredigen”, vertelde één van de slachtoffers die ondertussen meerderjarig is.

De feiten zijn al van enkele jaren geleden maar het duurde lang vooraleer de meisjes met hun verhaal naar buiten durfden te stappen. Arno V. uit Harelbeke hield contact met de meisjes nadat hij in leiding had gestaan bij hen toen ze zo’n 10 jaar oud waren. “Via chatgesprekken op Facebook Messenger vroeg hij hen om naaktfoto’s en stuurde hij ook een foto van zijn geslachtsdeel”, zei het openbaar ministerie. “Gelukkig stuurden de meisjes zelf nooit naaktfoto’s terug.” Eén slachtoffer kreeg hij in 2012 wel tot in het leidingslokaal van Chiro Sint-Jan in Kortrijk. “Hij gaf me enkele biertjes, daarna moest ik hem bevredigen”, vertelde de ondertussen jonge vrouw tegen de rechter. “Hij wist wel degelijk hoe oud ik was want hij was mijn leider enkele jaren ervoor. Sinds die avond is een deel van mijn kinderlijke onschuld weggevallen. Vandaag besef ik dat hij diegene was die in fout was. Jarenlang heb ik het trauma verzwegen en weggestoken, maar ik heb het nog niet kunnen verwerken. Ik praat vandaag als enige omdat ik een stem wil geven aan de slachtoffers die hij maakte.” In 2016 randde hij nog een meisje aan die op dat moment samen was met een goede vriend van hem. Na een feestje probeerde hij haar te kussen op een bankje. Toen ze niet wou meewerken ging hij op haar liggen en betastte haar borsten. Pas toen het meisje in huilen uitbarstte, stopte de jongeman en bood zijn excuses aan. Arno V. riskeert een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel waarbij hij zich wel aan strenge voorwaarden moet houden. “Ik walg van mezelf en heb enorm veel spijt”, zei de jongeman die geen lid meer is bij de Chiro tegen de rechter. “Het had nooit mogen gebeuren. Ik heb ondertussen een stabiele relatie en werksituatie, ik hoop dat u mij nog een kans geeft.” De advocaat van Arno V. vraagt de opschorting van straf. Vonnis op 20 maart.