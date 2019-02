Ex-advocaat voor rechter voor gesjoemel met geld van cliënten Alexander Haezebrouck

20 februari 2019

16u14 0 Kortrijk Een 60-jarige advocaat riskeert zelf 10 maanden celstraf met uitstel omdat hij als schuldbemiddelaar met geld van cliënten zou gesjoemeld hebben. Volgens de vijf slachtoffers ging de man er in totaal vandoor met 12.000 euro. De advocaat zelf zegt niets fout te hebben gedaan en vraagt de vrijspraak.

In de jaren 2004 en 2005 werd de ondertussen ex-advocaat aangesteld als schuldbemiddelaar in vijf dossiers. Het was nadat één van die ex-cliënten klacht indiende omdat de schuldeisers iet werden betaald, dat de bal aan het rollen ging. “Er is sprake van wanbeheer en het ging veel verder dan enkel slordigheden”, zei het openbaar ministerie. “Er werd geld overgeschreven naar rekeningen van andere cliënten en naar zijn eigen privérekeningen.” Dat laatste bekent de advocaat ook. “Ik deed dat omdat op die rekeningen te weinig geld stond om schuldeisers te betalen”, verdedigde de man. “Om problemen te voorkomen schreef ik soms geld over naar de verschillende rekeningen, ik zette ook soms geld van mijn eigen rekening op hun rekening en haalde dat er nadien natuurlijk opnieuw af. Ik heb enkel mensen in nood willen helpen.” In 2013 werd bij de man een huiszoeking gevoerd en besliste hij om te stoppen als advocaat. Er was binnen de advocatuur al een tuchtprocedure tegen de advocaat, maar die werd nadien verworpen. Volgens de advocaat van de ex-advocaat werd het onderzoek vooral gevoerd ten nadele van de man. Vonnis op 20 maart.