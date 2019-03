Ex-advocaat veroordeeld voor gesjoemel met geld

van cliënten Alexander Haezebrouck

20 maart 2019

14u38 0 Kortrijk Een 60-jarige ex-advocaat is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel omdat hij als schuldbemiddelaar sjoemelde met geld van cliënten. Volgens de vijf slachtoffers ging de man er in totaal vandoor met 120.000 euro, de rechter corrigeerde dat naar minstens 42.000 euro.

In de jaren 2004 en 2005 werd de ondertussen ex-advocaat uit Kortrijk aangesteld als schuldbemiddelaar in vijf dossiers. Nadat één van hen klacht indiende omdat zijn schuldeisers niet werden betaald, ging de bal aan het rollen. De ex-advocaat gaf toe dat hij geldtransacties deed tussen de verschillende rekeningen van zijn cliënten en ook naar zijn eigen privé-rekeningnummer. Maar hij zei dat hij dat deed omdat er op bepaalde rekeningen te weinig geld stond om de schuldeisers te kunnen betalen. “Het geld dat ik van hun rekening naar de mijne overschreef, stortte ik ook altijd opnieuw terug”, zei de ex-advocaat. “Ik heb enkel mensen in nood proberen te helpen.” Volgens de vijf slachtoffers klopt daar niets van en ging hun toenmalige advocaat er met veel geld vandoor. Dat acht de rechter nu ook bewezen, al heeft hij de bedragen verlaagd. In 2013 besliste hij om te stoppen als advocaat. Er liep al een tuchtprocedure tegen hem, maar die werd nadien verworpen. Ex-advocaat Dirk V. moet ook een geldboete van 3.000 euro betalen.