Evy Gruyaert wordt gezicht Ergodôme 27 november 2018

Radio- en televisiepresentatrice en gezondheidsgoeroe Evy Guyaert heeft gisteren Ergodôme in Kortrijk bezocht om het belang van ergonomie in ons leven te onderstrepen.





"Als specialist in ergonomie zien wij dat mensen steeds vaker rugpijn hebben, zelfs op jongere leeftijd", zegt Stijn Haerens van Ergodôme. "De oorzaak hoeft niet ver gezocht worden: we brengen het grootste deel van de dag in de verkeerde houding door. Samen met Evy Gruyaert willen we ons scharen achter de visie 'ergonomie de klok rond'. Dat gaat van een goeie matras hebben om 's nachts op te slapen en een comfortabele bureaustoel om op te werken tot een gemakkelijke zetel om in te relaxen."





Evy Gruyaert wordt ambassadrice van die visie. "Ik heb niet lang moeten nadenken over de vraag of ik me niet mee wilde engageren om de boodschap te helpen verspreiden dat ergonomie best wat extra aandacht kan gebruiken. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat we er alle belang bij hebben om met ergonomie bezig te zijn, zowel thuis als op het werk. Een gezonde werk- en thuisomgeving zijn naast voeding en beweging belangrijk voor onze gezondheid."





(JME)