Even verkeerschaos op maandagmarkt Kramers blijven in centrum, ondanks kerstdorp en ijspiste Peter Lanssens

03 december 2018

11u19 0

De maandagmarkt blijft tijdens de eindejaarsperiode in hartje Kortrijk, ondanks de opbouw van het kerstdorp op het Schouwburgplein en de ijspiste en winterfoor op de Grote Markt. Het is wennen. Nieuw is dat de Doorniksetunnel, ook vandaag, telkens tot 14 uur dicht is. Er was vanmorgen verkeerschaos, tijdens de spits.

“Omdat automobilisten en zelfs truckers het verbod negeren en toch door de tunnel rijden”, zegt plaatsmeester Johan Vermandele. “Doe dat niét. Eens je in de Doorniksestraat komt, is er in het centrum geen doorkomen meer aan tijdens de maandagmarkt”, aldus Vermandele. Enkel de Wijngaardstraat is zo bereikbaar.

Niet naar Veemarkt

Vroeger trokken de marktkramers tijdens de eindejaarsperiode naar de Veemarkt. Dat is nu niet meer zo. De kramers staan er niet graag omdat ze er meestal minder omzet draaien. De marktkramers staan vandaag, op 10, 17, 24 en 31 december en op 7 januari dus tijdelijk op een nieuwe stek. Dat is op de Graanmarkt en Waterpoort, Havermarkt, straatzijde van het Schouwburgplein en de Doorniksestraat, tot aan de Vlasmarkt. De stad houdt in samenwerking met de kramers een tombola tijdens de eindejaarsperiode. Elke klant krijgt een invulbon. Deponeren kan in een urne op de hoek van de Graanmarkt en de Grote Markt. Veertien deelnemers maken zo kans op een reischeque ter waarde van 1.000 euro, een Kortrijk Cadeaubon van 100 of 20 euro of een marktpakket. “We steken de marktkramers zo een hart onder de riem. Ze werken en denken telkens aan creatieve oplossingen mee als er zich een ‘ruimteprobleem’ voordoet”, zegt schepen van Economie Rudolf Scherpereel (N-VA). “Onze maandagmarkt bloeit. We ondersteunen de kramers met de promotietombola in hun onvolprezen inzet.”