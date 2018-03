Etalagewedstrijd herleeft 28 maart 2018

De organisaties Shop in Kortrijk en Unizo houden van Witte Donderdag 29 maart tot en met maandag 2 april een etalagewedstrijd, waarmee ze een oude traditie nieuw leven inblazen, want vroeger dosten gezinnen zich op Witte Donderdag piekfijn uit om in de binnenstad de mooiste etalages te bewonderen. Er doen ruim 50 handelaars mee. En meer dan 30 handelaars blijven op Witte Donderdag bovendien tot 20 uur open.





Shoppers brengen hun stem op de mooiste etalage op formulieren uit, die bij de deelnemende handelaars liggen. De urne, waar je je formulier in kan deponeren, staat in dagbladhandel en slijterij Descamps in de Leiestraat. Deelnemers maken kans op een gevuld paasei van Chocolatier Dumon. De winnende handelaar met de mooiste etalage wordt op woensdag 4 april in de kijker gezet. Info: www.shopinkortrijk.be/event/etalagewedstrijd-kortrijkse-handelaars. (LPS)