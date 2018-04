Erna (101) trommelt Kortrijk Drumt op gang 06 april 2018

02u42 1 Kortrijk Erna Huyghebaert (101), die in woonzorgcentrum Sint-Jozef verblijft, wordt op zondag 1 juli naar de verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens gebracht. Daar zal ze Kortrijk Drumt op gang trommelen.

Er worden 300 drummers tussen 5 en 70 jaar verwacht, die samen een medley van zes nummers brengen, waaronder We Will Rock You van Queen en Du Hast van Rammstein. De opbrengst gaat naar Het Ventiel. Dat is een vzw uit Hulste die mensen met jongdementie helpt. Dat Erna al 101 jaar is, houdt haar niet tegen, wel integendeel. "We gaan oma gewoon in haar rolstoel op een podium zetten", zegt een trotse kleinzoon en 'drumwonder' Gino Kesteloot (54) uit Heule, organisator van het evenement. "Ze beseft heel goed wat er straks te gebeuren staat en vindt het prachtig dat ze de eer krijgt om het evenement te openen. Ze dronk er alvast een rood wijntje op. We zullen haar als intro de eerste slag op een drum laten spelen", aldus Kesteloot. Hij en zijn familie vierden in WZC Sint-Jozef recent de 101ste verjaardag van Erna, die zelf muzikante was vroeger. Zo speelde ze mondharmonica en accordeon. Er worden vele honderden toeschouwers op Kortrijk Drumt verwacht. Er nemen ook politici deel zoals burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en schepenen Axel Weydts (sp.a), Wout Maddens (Open Vld), Bert Herrewyn (sp.a) en Philippe De Coene (sp.a). Alles verloopt in samenwerking met Drum 's Cool en De Drumbox. Het spektakel is gratis te volgen, op 1 juli. (LPS)