Eric Wyckaert (70) moet wagen laten staan VOLKSFIGUUR TIGSTE KEER BETRAPT OP RIJDEN ONDER INVLOED LIEVEN SAMYN

08 maart 2018

02u54 1 Kortrijk Ex-profrenner en volksfiguur Eric Wyckaert (70) uit Rollegem (Kortrijk) mag nooit meer met de auto rijden. De politierechter verklaarde hem na de zoveelste veroordeling definitief rij-ongeschikt én legde hem nog tien jaar rijverbod, 9.200 euro boete én een voorwaardelijke celstraf van twee jaar op. "Mijn zotte kuren zijn achter de rug", klinkt het bij Eric.

Eric Wyckaert is in Rollegem en ver daarbuiten een gekend figuur. De ex-wielrenner maakte furore in de jaren 70 en reed onder meer met grote namen als Ocana, Poulidor, Freddy Maertens en Pollentier. De voorbije jaren ging het bergaf met de man en liep hij tal van veroordelingen op, omdat hij met een pint te veel op achter het stuur kroop. In 2016 kreeg hij er zelfs vijf in één jaar tijd. "Ik zat op café met vrienden over de koers te praten en dronk wat pinten. Ik stapte in mijn wagen en lap, ik had controle. Het leek wel of de politie mij viseerde."





Vervelend

De laatste keer merkte een wijkagent Eric op 8 april vorig jaar in Marke met zijn wagen op in de buurt van een plaatselijke wielerwedstrijd. Ondanks een rijverbod zat hij toch opnieuw in beschonken toestand achter het stuur. Voor de politierechter was de maat vol. Hij legde Eric zelfs een voorwaardelijke celstraf van twee jaar op en verklaarde hem definitief rij-ongeschikt. "Vroeger was ik graag gezien door de politie", aldus. "Ze kenden mij, ik sponsorde eens hun politieboekske en de kous was af. Nu valt er met hen niet meer te onderhandelen. Ik begrijp het wel. Ze moeten hun werk doen, de tijden zijn veranderd. Ik zal me erbij neerleggen dat ik nooit meer met de wagen mag rijden. Denk ik toch, ik weet niet of ik mij zal kunnen inhouden. Voorlopig hebben we zelfs geen auto meer. De wagen voor de deur is kapot, de andere werd in beslag genomen na de overtredingen in Marke. Een dokter verklaarde na een onderzoek dat ik zwak op mijn benen stond en vaak draaierig werd. Ik weet niet waar hij dat haalde, maar berust er in. Ik was trouwens toch altijd bang in de auto op de autosnelweg. Al is het verdomd ambetant alles te voet of met de bus te moeten doen. Een trip naar het centrum van Kortrijk voor een nieuwe identiteitskaart werd een calvarietocht. Ik heb wellicht nog nooit zoveel gestapt in mijn leven."





Te vroeg gestopt

Eric baatte jarenlang in Bissegem, Deerlijk en Rollegem fietsenwinkels uit en verdiende goed zijn boterham. Maar vooral aan zijn glorieperiode als profrenner denkt hij nog vol heimwee terug. "Ik kan vele anekdotes vertellen. Over pillen slikken en spuiten (lacht), over hoeveel vrouwen ik heb gehad (lacht nog harder), maar ook over Poulidor, die zich ooit nog kwam verontschuldigen omdat hij in de Midi-Libre een hele ploeg achter mij had laten rijden. Of hoe ik na een koers in Herseaux iemand flink afranselde omdat hij me had verweten. Ach, ik ben veel te vroeg gestopt met koersen. In '73 kwam ik zwaar ten val in de afdaling van de Edelare. Ik liep verschillende breuken op en werd ook ziek, maar had na mijn herstel eigenlijk beter de draad opgepikt. Ik had nog enkele mooie jaren voor de boeg. Maar mijn toenmalige vrouw stelde me voor de keuze: de koers of haar. Ik koos voor haar, maar ben ondertussen gescheiden..."





Gekalmeerd

Nu woont hij samen met zijn vriendin Linda Kerkhove (57) in een doodlopende straat in Rollegem, samen met een kat, een hond, een papegaai en alpaca's. "Zeg maar dat ik nog even zot ben als vroeger maar wat gekalmeerd ben", lacht hij. "Die zotte toeren zijn inderdaad wat weg", beaamt ook vriendin Linda. "Vroeger nam hij soms de sleutels van mijn wagen terwijl hij niet mocht rijden en stond ik te voet. Nu laat hij zich al voeren. Al komt hij niet zoveel meer buiten."