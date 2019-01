Enige frituur in winkelwandelgebied over te nemen Peter Lanssens

09 januari 2019

17u47 0 Kortrijk Pitstop in de Lange Steenstraat, de enige frituur in het winkelwandelgebied van Kortrijk, is over te nemen. “ik kamp met tijdsgebrek omdat ik het steeds drukker heb met mijn andere job”, zegt Dominic Creus (43), die met zijn vrouw Natascha Windels (43) in Deerlijk woont.

Creus biedt als zaakvoerder van ‘At your service, excellence as standart’ namelijk ook zakelijke dienstverlening op allerlei evenementen aan. Zo wordt hij vaak ingezet als ‘parking host’, om een voorbeeld te geven. “Wie Pitstop overneemt, hoeft niet te investeren in de inrichting van de frituur”, vervolgt Creus. “Want we maakten er de voorbije drie jaar een mooie zaak van en zitten nu op onze top, alle zakencijfers kunnen netjes ingekeken worden. Zo kreeg de frituur een nieuw likje verf, terwijl we recent in een nieuw schuifraam en in camerabewaking investeerden. Er kan onderhandeld worden over de overnameprijs. Wie meer details wil weten, maakt een afspraak met Immo Ladeskor in Izegem of zakenkantoor Peter De Craene in Knokke-Heist. En voor alle duidelijkheid: we blijven Pitstop runnen tot er een overnemer of overnemers zijn. De frituur sluit dus niét”, aldus Dominic Creus. Meer info staat op de Facebookpagina Pit-Stop of op www.frituurpitstopkortrijk.be.