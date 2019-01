Elke leefgroep binnen wzc De Korenbloem krijgt eigen tablet Joyce Mesdag

17 januari 2019

15u21 3

Elke leefgroep binnen woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk krijgt een eigen tablet. Dat kan dankzij verschillende acties die tijdens de Warmste Week werden georganiseerd. Het wzc zelf organiseerde bijvoorbeeld een wijndegustatie en wijnverkoop, die 3700 euro opbracht. De hogeschool Vesalius zamelde 850 euro in, het bedrijf Locinox in Waregem schonk 100 euro en vandaag kwamen de mensen van Thuiszorgwinkel Kortrijk hun opbrengst van 2500 euro overhandigen. Medicura Kortrijk en Elektro Taelman in Kortrijk doen ook nog een duit in het zakje. Met de tablets kunnen de bewoners muziek beluisteren, spelletjes spelen, mails beantwoorden, enz.