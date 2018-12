Elke kleuter een witte snor: in Kortrijk vieren ze nieuwe schoolomgeving met Berlijnse bollen Peter Lanssens

13 december 2018

Hoe hou je kleuters stil op de officiële opening van een vernieuwde schoolomgeving? Door hen te trakteren op Berlijnse bollen. En smullen deden ze. Het Open Groene zit in een nieuw jasje, in de Kalvariestraat in Marke.

Er werden deze namiddag ook fietsbellen van ‘Kortrijk Fietst’ uitgedeeld, om te vieren dat de schoolomgeving nu veilig is. De werken door aannemer Castelyn uit Meulebeke vatten in september aan en kostten 183.588 euro. “De straat heeft nu een nieuwe rijweg en comfortabele trottoirs”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Er zijn verkeersdrempels en een asverschuiving aangelegd, om de zone 30 hier af te dwingen. Er zijn nu verder okerkleurige fietssuggestiestroken en ter hoogte van de schoolingang staat opvallende stiftverlichting. De rijweg is roodbruin ter hoogte van de school, zodat de schoolomgeving beter herkenbaar is voor bestuurders. Ook de heel belangrijke oversteekplaats van het fietspad Markebekepad is aangepakt. Het niveauverschil voor fietsers is er weggenomen, de oversteek ligt nu op een verkeersremmend plateau en de markering is aanzienlijk verduidelijkt.”