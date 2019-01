Elke (42) pompt 120 jaar oud volkscafé De Lange Munte nieuw leven in: “Hier ben je écht welkom” Naaktfoto’s en visitekaartjes kleuren opvallend interieur Peter Lanssens

03 januari 2019

11u51 0 Kortrijk De Lange Munte is gered. Het volkscafé aan ‘rotonde Cowboy Henk’ heropent, met Elke Desmet (42) uit Rekkem achter de toog. Ze was bijna tien jaar poetsvrouw. Kan dus tellen, als carrièrewending. “Hier droom ik al lang van, vooral voor het contact met de mensen. Ik ben graag onder het volk”, zegt ze. Valt binnen meteen op: de naaktfoto’s en de tientallen visitekaartjes.

Volkscafé De Lange Munte, het huis dateert van 1898, ligt wat verscholen in een zijsprong van de Oudenaardsesteenweg (N8) op de grens van Kortrijk en Zwevegem, vlakbij de rotonde waarop een plantenbuste van stripfiguur Cowboy Henk staat. De laatste zaakvoerders, Anna Buyse (78) en Luc Deleersnijder (65), hielden het eind oktober 2018 voor bekeken. Twee zakenvrienden nemen het volkscafé, eigendom van brouwerij Omer Vander Ghinste, over. En laten De Lange Munte uitbaten door Elke Desmet uit Rekkem. Een vlotte dame, die haar klanten met de nodige flair en met een gemeende glimlach ontvangt. Een pint van Bockor kost er 2 euro. “Wie naar hier komt, zit op zijn gemak en voelt zich écht welkom, terwijl je geniet van een prima getapte pint. Verder onder meer op het menu: verse soep, een croque monsieur en een boterham met gehakt.”

Netwerken

De Lange Munte is alleen al voor het interieur een bezoekje waard. Je komt er in een gezellige woonkamer van weleer, met rustieke kachel, terecht. Opmerkelijk zijn de vele tientallen visitekaartjes aan de muur. Er wordt dan ook vaak genetwerkt in het café. “Er komen hier veel vertegenwoordigers en zakenmensen, zo begon jaren geleden die traditie met de kaartjes aan de muur”, vertelt Elke Desmet. “Iedereen komt hier, van alle rangen en standen. We hebben niet aan de ziel van het volkscafé geraakt. Het interieur is wat opgefrist met een likje verf en een vernieuwde keuken en toog, terwijl er weer gordijnen hangen. Maar meer niet, alles blijft zoals het vroeger was.”

Horen, zien en zwijgen

Grappig: de muur hangt vol naakfoto’s in Playboy-stijl. Ze blijven. “Er zijn al enkele mannen die me voorstellen of ik het niet zie zitten om er een naaktfoto van mezelf bij te hangen, maar daar ga ik voor alle duidelijkheid niét op in”, lacht Elke Desmet. “Wat de mensen van mij mogen verwachten als cafébazin? Ik ben een vlotte prater, hou er van om plezier te maken én kan goed luisteren. Horen, zien en zwijgen is mijn motto. Als je dat niet kan, moet je geen café houden. De ligging van het café is ideaal, vlakbij de autosnelweg E17 en met parking voor de deur. De klanten komen niet enkel uit Kortrijk, maar ook van verder. Omdat we hier garant staan voor ‘gezonde leute’”, aldus Elke Desmet. Er is vanavond een openingsfeest, met om 20 uur een optreden van The MG’s Brothers. Café De Lange Munte is op weekdagen en op zaterdag doorlopend open vanaf 11 uur en op zondag van 11 tot 14 uur.