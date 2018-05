Elektricien zwaarverbrand na elektrocutie 02 mei 2018

02u35 1 Kortrijk In de kelder van het voormalige woonzorgcentrum Sint-Vincentius langs de Groeningestraat in Kortrijk heeft een elektricien maandagavond zware brandwonden opgelopen. Hij incasseerde een stroomstoot van zo'n 10.000 volt toen hij een probleem met de stroomvoorziening wou verhelpen.

Het gebouw vlak naast de Onze-Lieve-Vrouwekerk wacht op renovatie en is door Sint-Vincentius verlaten. In afwachting zorgt Interim Vastgoedmanagement er voor tijdelijke bewoning. Op die manier wordt leegstand en verkrotting tegengegaan en worden krakers op een afstand gehouden. 's Namiddags deden er zich problemen voor met de stroomvoorziening. Elektricien Geoffrey Dewitte (41) uit Menen probeerde het euvel te herstellen maar werd in de kelder getroffen door een stroomstoot in de hoogspanningscabine. De man raakte daarbij zwaarverbrand aan het bovenlichaam en werd naar het UZ in Gent overgebracht. Hij verkeerde niet in levensgevaar. Het incident zorgde wel voor een stroompanne in het centrum van Kortrijk. Veertien elektriciteitscabines vielen zonder voeding en moesten handmatig heropgestart worden. Na zowat anderhalf uur had iedereen opnieuw stroom, behalve in het gebouw waar het incident zich voordeed. (VHS/LSI)