Electro Depot opent in Ring Shopping 30 maart 2018

Electro Depot, ook de 'Colruyt van de elektroketens' genoemd, heeft in het Ring Shopping een vestiging geopend. De Franse winkelketen is bekend voor haar lagekostenstructuur. De elektrotoestellen staan in metalen rekken. Aan lage prijzen, wat kan door te besparen op inrichting, energieverbruik en transportkosten. Electro Depot zit in het winkelcentrum in een zaak van 1.345 vierkante meter, waar tot eind mei 2015 supermarkt Delhaize deels zat. Er is ook een Collect & Drive. "De komst van Electro Depot zal extra bezoekers lokken, want een aanbod in multimedia en elektro ontbrak nog in het Ring Shopping", zegt marketingcoördinator Charlotte Tahon. "Het speelt ook in het voordeel van de 80 andere zaken in het winkelcentrum." (LPS)