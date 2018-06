Eindelijk nieuwe terrassen op verlaagde Leieboorden 07 juni 2018

02u42 1 Kortrijk De verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens hebben nieuwe terrassen. Een maand later dan eerst voorzien omdat de productie wat meer tijd in beslag nam. Elke horecazaak heeft een eigen accent.

De terrassen met verankerde parasols omvatten 164 tafels in wit mat en 350 stoelen. Elke tafel heeft telkens drie witte stoelen én altijd een vierde stoel in een gepersonaliseerde kleur. Zo heeft het terras van Va et Vient een stoel in antraciet, een knipoog naar het interieur van het restaurant. Het terras van de hippe eetbar Streat heeft een stoel in een kleur die aan rouille doet denken, een saus die bij bouillabaisse wordt opgediend.





Kleuren Kortrijk

Er zijn ook terrasstoelen in een cactuskleur bij café 't Fonteintje, lindegroen bij Lily's Noodle House, geel bij Krok-Ubuntu en rood bij bakkerij Hoornaert. Aan de overkant van de Leie heb je stoelen met rood-witte kleuren bij praatcafé 't Eiland. "Een verwijzing naar de kleuren van de stad Kortrijk", knipoogt uitbater Dirk Coopman. Er zijn ook bankjes. "We kregen een korting, de horecabazen betaalden samen 55.000 euro voor het meubilair", zegt horecamanager Elke Vanderbeken. De horecabazen bekijken nu om een comité op te richten. Zo bundelen ze de krachten in een project met bloemen, want de verlaagde Leieboorden kunnen wat meer groen gebruiken. Je hebt aan de overkant in de Kapucijnenstraat ook nog restaurant 't Mouterijtje, vanaf midden april foodsharing Split en hopelijk nog dit jaar de Ierse pub van Patrick Foley, die nu een bouwvergunning kreeg.





(LPS)