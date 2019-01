Eindelijk! Korte Steenstraat krijgt versterking V-chocolatier by Sweertvaegher vernieuwt, feelgood-winkel OES komt Peter Lanssens

16 januari 2019

19u05 0 Kortrijk De Korte Steenstraat in het winkelwandelgebied is in volle beweging. V-Chocolatier by Sweertvaegher moderniseert door tegen de zomervakantie naar een nieuwe belevingswinkel in de Korte Steenstraat 2 te verhuizen. Er is nog goed nieuws: feelgood-winkel OES ruilt de Steenpoort voor de Korte Steenstraat in.

Sweertvaegher, 85 jaar geleden door Robert Sweertvaegher in Ieper gesticht en sinds 1946 met een druk beklante winkel in de Korte Steenstraat 17 in Kortrijk, vernieuwt. De derde generatie Verougstraete, die familie nam in 1980 over, stelde al een nieuwe huisstijl en logo en de nieuwe naam V-Chocolatier by Sweertvaegher voor. Er kwamen verder nieuwe verpakkingen en een nieuwe site, terwijl de zaak in de minigids ‘Finest Chocolatiers in Belgium and Luxemburg 2019’ van Gault&Millau pronkt. Nu volgt de grootste uitdaging. “We verlaten uiterlijk voor de start van de zomervakantie het pand in de Korte Steenstraat 17”, zegt zaakvoerster Valérie Verougstraete (34). “Geen evidente beslissing, zo liet mijn in Kortrijk bekende grootmoeder Jeannot Reynaert (85) er de winkel groeien en bloeien, maar wel een logische keuze. Het is ons eigen pand niet. We huren het, waardoor het als huurder niet interessant is om het te verbouwen. En ook: mensen durven soms niet binnenkomen omdat de huidige winkel klein is. Je staat meteen aan de toonbank. Die confrontatie schrikt af. De pralines en chocolaatjes staan hier ook allemaal op elkaar gepakt. De manier van winkelen verandert. De mensen moeten kunnen rondwandelen en beleven, in een omgeving waar je producten perfect presenteert, om ze tot hun recht te laten komen.”

Artisanaal en vers

Die aanpak wil V-Chocolatier by Sweertvaegher waarmaken in een nieuw pand in de Korte Steenstraat 2, waar vroeger de in ondergoed en badmode voor heren gespecialiseerde zaak HIM zat. Het gekochte pand, de gevel blijft behouden, is al gestript. “Het wordt een verrassing hoe we het gaan aanpakken, want we finaliseren de plannen nog”, zegt Valérie Verougstraete. “Ik kan wel al zeggen dat het er niet koel en strak wordt, maar gezellig en met respect voor het authentieke, wat het interieur betreft. We hopen de inrichtingswerken in februari te starten en uiterlijk voor de start van de zomervakantie te openen. Waarom we in de Korte Steenstraat blijven? Omdat het zo duidelijk blijft voor de klanten, de stap is minder groot. Want die komen ook van ver buiten West-Vlaanderen. Zo hebben we steeds meer klanten uit Frankrijk. We onderscheiden ons door artisanaal te werken. Veel van onze pralines kan je niet machinaal maken. En onze producten zijn vers, er zit niets in wat niet natuurlijk is.”

Hele ommezwaai

Valérie Verougstraete staat er pas sinds april 2017 aan het roer. Een hele ommezwaai. Zo verbleef ze sinds 2010 jarenlang op Haïti in de Caraïbische zee, waar ze als gespecialiseerde architecte projecten voor de reconstructie van gebouwen na natuurrampen in goeie banen leidde, in opdracht van het Rode Kruis. Ze leerde er haar Canadese man Sébastien Tardieu kennen en keerde naar Kortrijk terug, toen ze zwanger was van hun zoon Jan Marcus (4). “Geen haar op mijn hoofd die er vroeger aan dacht om in de chocolaterie aan de slag te gaan”, lacht ze. “Ik zie het nu anders, als een boeiend project waar veel potentieel in zit. En het zou jammer zijn mocht iemand van buiten de familie een nieuwe wind door de chocolaterie laten waaien.” V-Chocolatier by Sweertvaegher heeft ook winkels in Brugge en Antwerpen. Het atelier zit al jaren in Helkijn.

Vijf handelaars in OES

Er is nog goed nieuws. Feelgood-winkel OES trekt van het pand op de hoek van de Grote Kring en Steenpoort, waar plannen zijn voor een nieuw flatgebouw, naar de hoek van de Sint-Maartenskerkstraat en Korte Steenstraat. “We hopen er op 2 februari te openen”, zegt mede-initiatiefnemer Chantal Verniest (53). OES is een platform waar onder meer starters ervaring opdoen. Komen zeker in het fraaie hoekpand: handgemaakte juwelen Fleurfatale, plantjes Marguerite, handtassen Vano, cartooniste Lise Vanlerberghe en strikjes Bowking. “We helpen graag mee aan het doen herleven van de Korte Steenstraat”, aldus Chantal Verniest. Nog een nieuwkomer in de Korte Steenstraat is boetiek Terre Bleue.