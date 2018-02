Eindelijk hogere perrons in station 06 februari 2018

02u47 0 Kortrijk Er komen eindelijk hogere perrons in het station van Waregem, zodat minder mobiele personen vlotter kunnen op- en afstappen. "De werken starten in 2019", zegt NMBS-woordvoerder Geert Dierckx. Over nieuwe stations in Waregem en Kortrijk is er nog geen nieuws.

De regering investeert de komende vijf jaar zo'n 5,3 miljard euro in het spoor. Dat is ook goed nieuws voor onze regio. Zo krijgt het station van Waregem eindelijk hogere perrons. Daar is al zo'n twintig jaar vraag naar.





Zo schreef An Vanheusden (37), die al 36 jaar tegen extreme reuma vecht en zich in een rolstoel verplaatst, sinds 1999 boze brieven naar de NMBS. Ze praatte er ook over met toenmalig gedelegeerd bestuurder Etienne Schouppe. Nu komt het er dan toch van. "De werken starten in 2019 en duren tot eind 2020", legt Geert Dierckx uit. "Het beperkt zich niet tot de hogere perrons. Er komen ook nieuwe schuilhuisjes en zitbanken en een nieuwe geluidsinstallatie. We investeren dus vooral in een beter onthaal en een betere toegankelijkheid."





Op een nieuw station moet Waregem sowieso tot na 2022 wachten. De vernieuwing van de stationshal en de afbrokkelende gevel zit voorlopig niet in het pakket. Ook over het nieuwe station in Kortrijk - volgens gewezen burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) wordt het geen futuristisch station 'zwevend' op pijlers boven de perrons en de sporen, maar een minder ambitieus station met een eerder logge betonnen constructie - is er nog geen nieuws.





"Dat is nu niet aan de orde, we hebben in eerste instantie de nieuwe parking met 1.200 plaatsen onder het Conservatoriumplein en een fietsenstalling, waarvoor de werken eind dit jaar starten, goedgekeurd in Kortrijk. Nogmaals, deze investeringsronde loopt maar tot eind 2022", aldus Geert Dierckx. Met andere woorden: de plannen voor de nieuwe stations in Waregem en Kortrijk zijn ten vroegste voor de investeringsperiode 2023-2027.





