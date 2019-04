Eindelijk! Heraanleg Steenstraat start begin 2020: nieuw wegdek, voetpaden en riolen Peter Lanssens

02 april 2019

17u54 0 Kortrijk Aquafin sleutelt aan plannen om de verouderde riolering in de Steenstraat te vernieuwen. “Om het rioolwater verder af te koppelen en aan te sluiten op de waterzuivering in Heule”, meldt projectmanager Hans Corneli. De weg en de voetpaden worden ook vernieuwd. De werken starten in het voorjaar van 2020.

En dat is goed nieuws, want buurtbewoners wachten al meer dan tien jaar op de heraanleg van de kapotgereden Steenstraat. De werken beperken zich niet tot de Steenstraat alleen. “Aquafin voert samen met de stad de heraanleg van de Roeselaarsestraat (op het grondgebied van Kortrijk), de Steenstraat (ten noorden van de R8), de Mellestraat (tussen de Steen- en Sint-Katharinastraat) en deels de Sint-Katharinastraat (vanaf de rotonde in de Mellestraat tot aan huisnummer 13) uit”, zegt Hans Corneli. “We leggen over het volledige tracé een gescheiden rioleringsstelsel aan. Dat zorgt ervoor dat het afval- en het hemelwater apart wordt afgevoerd. Wat betekent dat ook de woningen langs het tracé afgekoppeld moeten worden. We pakken uiteraard ook de wegenis aan. Het project is nu nog in ontwerp”, aldus Hans Corneli. Er is, om bewoners verder te informeren, een overleg op woensdag 3 april om 19.30 uur in de kantine van voetbalclub Noordstar Heule in de Steenstraat 132. Waar delegaties van Aquafin en de stad Kortrijk een stand van zaken geven over de werken.