Eindelijk fietssuggestiestroken in Doorniksewijk 11 april 2018

02u44 0 Kortrijk De Doorniksewijk in Kortrijk krijgt deze week eindelijk fietssuggestiestroken. Van april tot december werden de nutsvoorzieningen en trottoirs er vernieuwd. Nog voor het kerstverlof werd de weg heropend, maar op de fietspaden was het nog even wachten.

"De werken waren voor de bewoners een handelaars een zware dobber", zegt schepen Axel Weydts (Sp.a). "Om de straat zo vlug mogelijk open te stellen legde de stad in overleg met Wegbeheerder AWV de meest noodzakelijke wegmarkeringen zelf aan. De fietssuggestiestroken konden helaas op dat moment niet aangelegd worden. In tegenstelling tot thermoplastische markeringen zoals bijvoorbeeld Shop & Go plaatsen, zijn voor het aanbrengen van de fietssuggestiestroken bepaalde weersomstandigheden vereist. Eerder was niet haalbaar omwille van de weersomstandigheden. Goed nieuws voor de fietsers die het al eventjes zonder fietssuggestiestroken moesten stellen. AWV groepeert de aanleg van de fietssuggestiestroken en de ontbrekende markeringen, zoals de zebrapaden, fietsopstelvakken, busmarkeringen... om de verkeershinder te beperken. Door de suggestiestroken breder te maken, zal het autoverkeer nog meer afremmen en krijgen fietsers hun duidelijke plek op deze belangrijke fietsas. We danken dan ook het Vlaams Gewest", aldus Weydts. (JME)