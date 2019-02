Einde chaos wenkt, Zandstraat vanaf vrijdag veiliger Hekken weg, busbaan wordt zone voor fietsers en voetgangers Peter Lanssens

05 februari 2019

14u13 2 Kortrijk De werken voor een nieuwe fiets- en bustunnel nabij rotonde Panorama liggen zoals bekend tot het voorjaar van 2021 stil. Met veel kritiek als gevolg, ook omdat het verkeer aan de werf in de Zandstraat al maanden chaotisch en ronduit onveilig verloopt. Daar komt vanaf vrijdag eindelijk verandering in. Van de busbaan wordt dan een zone voor fietsers en voetgangers gemaakt.

Wat gebeurt er? “De aannemer van de fiets- en bustunnel vulde de bouwput aan de Zandstraat weer met aarde op”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Dat is nodig uit veiligheidsredenen en om de werf met zo weinig mogelijk kosten ‘on hold’ te zetten. Donderdag kuist de aannemer op. Daarna wordt de werf afgesloten. In de nacht van donderdag op vrijdag worden de hekken in de Zandstraat weggenomen, waardoor de busbaan weer vrij komt te liggen. De busbaan wordt met stootbanden afgesloten van de rijweg en wordt dan een gemengde zone voor fietsers en voetgangers. Fietsers en voetgangers kunnen zich vanaf vrijdag dus in de Zandstraat ook weer langs de kant van de bouwput in beide richtingen bewegen, tussen het Conservatoriumplein en de rotonde Panorama. Deze verkeerssituatie wordt met borden verduidelijkt. Wellicht in april komen er in de Zandstraat aan de kant van de Kongoweg en de kant van de bouwput markeringen voor een gescheiden voet- en fietspad, waarbij fietsers de rijrichting van het autoverkeer volgen. Tegelijk worden de markeringen in de Minister Tacklaan richting rotonde Panorama aangepast.”

Werken wegtunnel starten na zomer

De fiets- en bustunnel komt in het landhoofd van de spoorwegbrug in de Zandstraat. Het inschuiven van een metalen buizendak onder de sporen, om zo een platform te maken en grondverzakkingen te voorkomen als de tunnel in het landhoofd geperst wordt, mislukte. Omdat er zwaar gesteente in het landhoofd zit, kwamen de sporen omhoog. De tunnel in het landhoofd persen kan enkel door de sporen op te breken en het treinverkeer tijdelijk te onderbreken. De uitvoering kan pas begin 2021 omdat die maatregel ingrijpend is en lang voorbereid moet worden door Infrabel en de NMBS. “Maar de werken voor een naastliggende wegtunnel vanaf rotonde Panorama tot aan de Nolfstraat en het uitgraven van een nieuwe parking onder het Conservatoriumplein starten zoals voorzien wél al na het zomerverlof van 2019”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). De tunnels - met daarboven een groene boulevard naar het stadsdeel Weide in plaats van de door de vele files gehate kluifrotonde Appel – openen eind 2022, net zoals de nieuwe parking onder het Conservatoriumplein.